Місцезнаходження тіла журналіста Хашкаджі залишається невідомим - Reuters

За словами співрозмовника Reuters, влада Саудівської Аравії не давалиа наказу вбивати або викрадати Джамаля Хашкаджі.

Місцезнаходження тіла журналіста Джамаля Хашкаджі, вбитого в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі, невідоме.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на знайоме з ходом розслідування джерело. За інформацією агентства, тіло репортера передали "місцевому співробітнику", одним з останніх, хто його бачив, був водій консульства.

За словами співрозмовника Reuters, влада Саудівської Аравії не давала наказу вбивати або викрадати Джамаля Хашкаджі, а вказівки щодо нього були невірно інтерпретовані. Джерело агентства уточнило, що в королівстві діє наказ, згідно з яким критики режиму повинні бути повернуті в Саудівську Аравію, але «в курсі цієї конкретної операції» наслідний принц Мухаммед бен Сальман не був.

Як повідомляв УНІАН, опозиційний журналіст, оглядач The Washington Post, зник 2 жовтня. Турецькі ЗМІ повідомляли, що журналіста катували і обезголовили. Раніше сьогодні, 20 жовтня, влада Саудівської Аравії визнала, що репортер загинув в результаті конфлікту з працівниками консульства. У справі арештували 18 осіб, своїх посад позбулися радник королівської канцелярії Сауд аль-Кахтані і заступник голови служби загальної розвідки королівства Ахмед Асір.