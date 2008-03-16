Кандидат у президенти США несподівано виїхав до Іраку

Кандидат у президенти США, республіканець Джон Маккейн прибув з несподіваним візитом до Іраку. Передбачається, що вродовж свого візиту сенатор від Арізони проведе переговори з офіційними представниками Іраку і США, повідомив представник американського посольства в Багдаді Мірембе Нантонго. З метою безпеки подробиці візиту сенатора до Іраку не розголошуються, передає Associated Press.

4 березня Дж.Маккейн після перемоги на праймеріз у штатах Огайо, Род-Айленд, Техас і Вермонт забезпечив собі необхідну кількість голосів, яка дозволить йому на майбутньому партійному з`їзді республіканців висуватися єдиним кандидатом на посаду президента США від своєї партії. Для цього претендентові від Республіканської партії необхідно було заручитися підтримкою 1191 голосу партійних делегатів.

Офіційне висунення кандидатури Дж.Маккейна відбудеться на загальнонаціональному з`їзді республіканців на початку вересня 2008 р. Президентські вибори в Сполучених Штатах пройдуть в листопаді 2008 р.

Джон Сідні Маккейн III (John Sidney McCain III) народився 1936 р. на американській військово-морській базі в зоні Панамського каналу. У 1958-му закінчив Військово-морську академію, поступив на службу у військово-морську авіацію. У 1967-му, на В`єтнамській війні, літак Маккейна був збитий над Ханоєм, і він провів п`ять з половиною років у полоні.

Маккейн відомий як "яструб": критикував Клінтон за нерішучі дії в Косово, за Буша виступав за війну в Іраку до перемоги і збільшення військового контингенту США в цій країні.