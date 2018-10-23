New York Times: США почали першу кібероперацію проти Росії

Американський військовий підрозділ намагається зупинити спроби Москви вплинути на середньострокові вибори.

Кіберкомандування США націлилося проти окремих оперативників Росії, намагаючись не дозволити їм поширювати дезінформацію і втручатися у вибори.

Про це пише New York Times, додаючи, що виявленим російським користувачам повідомляють, що американські військові викрили їх і стежать за їхньою роботою. Американська кампанія стартувала останніми днями. Це перша кібероперація, мета якої захистити американські вибори, які пройдуть в листопаді.

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Інформація про американську операцію з’явилася на тлі оголошення Департаменту юстиції США про те, що Москва веде «інформаційну війну» з метою змінити хід середньострокових виборів у Конгрес, а також про значну загрозу з боку Москви, яку відчуває американський уряд. У Департаменті оборони США не кажуть, як багато російських оперативників опинилися під його прицілом. Також не пояснюється, яким чином Кібер-командування повідомляє росіянам про те, що їхні спроби вплинути на американське суспільство викрили.

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Видання зауважує, що американська операція здається досить поміркованою, якщо врахувати, наскільки складні і широкі кампанії поширення дезінформації в США організовує Росія.