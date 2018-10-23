У Грузії хочуть ввести кримінальне покарання за неправильно складену карту країни

Парламент Грузії зареєстрував законопроект, згідно з яким складання карти з порушенням територіальної цілісності Грузії стає кримінально караним злочином.

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Як передає «Грузія online», авторами законопроекту є депутати від правлячої партії «Грузинська мрія».

Відповідно до законопроекту, в кримінальному кодексі з'явиться стаття 343-прима зі змістом «виготовлення, виробництво, розповсюдження, рекламування, реалізація, ввезення до Грузії або вивезення з Грузії видання надрукованої карти, складеної з порушенням територіальної цілісності Грузії чи іншого продукту, що містить таке зображення».

Парламентарії вважають, що такий злочин має каратися штрафом або позбавленням волі на строк до 2 років.

Про внесення відповідних змін до Кримінального кодексу Грузії заговорили після скандалу на 43-й Всесвітній шаховій олімпіаді, яка проходила в місті Батумі з 23 вересня по 6 жовтня.

Як виявилося, делегація з російського Ханти-Мансійська, яка прибула на Олімпіаду, роздала волонтерам подарунки, серед яких була й карта світу, де Грузію було зображено без Абхазії та Цхінвальського регіону (т.зв. Південної Осетії). Карти було вилучено, а на церемонії закриття Олімпіади голова уряду Аджарії Торніке Ріжвадзе передав делегації з Ханти-Мансійська карту Грузії, надруковану з дотриманням міжнародно визнаних кордонів.

Центральна влада Грузії не контролює Цхінвальський регіон і Абхазію із середини 90-х років. Москва визнала незалежність цих територій після серпневої війни 2008 року. У відповідь Тбілісі розірвав дипломатичні відносини з Росією й офіційно оголосив ці регіони окупованими територіями.