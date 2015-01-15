В РФ антиросійські статті журналістів прирівняють до держзради

За словами автора нормативного акта, поправки стосуються встановлення адміністративної та кримінальної відповідальності для керівників ЗМІ, "які допускають публікації з брехливою антиросійської інформацією, забезпечують інформаційну підтримку екстремістським і сепаратистським силам антиросійської спрямованості, у тому числі й під час відображення подій за межами Росії", пише Українська правда з посиланням на "Известия".

Приводом до розробки законопроекту стали публікації в російських засобах масової інформації, в яких автори, на думку парламентарія, допускали некоректні історичні аналогії та трактування подій в Росії та Україні.

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"Підпадати під відповідальність будуть не рядові журналісти, а керівники та редактори, які дозволили публікацію. Якщо МВС бачить, що якесь ЗМІ наполегливо подає брехню, то у них з'являється право на розслідування і визначення причин брехні", - повідомив Федоров..

Нова кримінальна норма про визнання антиросійських публікацій державним злочином, на думку законодавця, повинна з'явитися в 10-му розділі КК РФ "Злочини проти державної влади", в якому, серед іншого, містяться статті про шпигунство, державну зраду, збройний заколот та знаменита ст. 282 про розпалювання ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності.