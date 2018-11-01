Співробітники Google по всьому світу вийшли на мітинг проти сексуальних домагань

Після скандалу з сексуальними домаганнями працівники обурені тим, що не мають можливості звернутися до суду, а змушені вирішувати суперечки всередині компанії.

У четвер, 1 листопада, в офісах Google по всьому світу працівники влаштували масштабну акцію протесту, вимагаючи змінити ставлення до сексуальних домагань в корпорації.

Як повідомляє NBC News, у протестах беруть участь сотні працівників Google з більш ніж 20 офісів. Причиною стала реакція компанії на сексуальні домагання після виходу скандального звіту The New York Times.

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Зокрема, працівники протестують проти застосування примусового арбітражу, через що жертва не має можливості подати на кривдника до суду. Це положення, яке часто вносять у робочі контракти, передбачає, що будь-які спори слід вирішувати всередині компанії, а не через суд чи іншим способом. Крім того, співробітники вимагають більшого розширення повноважень працівників в цілому.

Як повідомлялося, минулого тижня стало відомо про те, що один з менеджерів компанії, творець платформи Android Енді Рубін мав позашлюбний зв'язок з однієї з працівниць, яку він примусив до орального сексу в 2013 році.

У статті видання The New York Times повідомлялося, що Рубін заплатив 90 мільйонів доларів відступних, незважаючи на те, що в його адресу пред'явлено звинувачення в неналежній поведінці.

Через кілька днів після публікації розслідування Рубін взяв відпустку для "вирішення особистих справ". Також розробник написав у своєму блозі, що заперечує будь-які звинувачення на свою адресу.

Після цього повідомлялося, що за останні два роки Google звільнила 48 осіб, в тому числі 13 старших менеджерів, яких звинуватили в сексуальних домаганнях.