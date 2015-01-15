Прем’єр Туреччини: публікація карикатур на пророка Мухаммеда є провокацією

Таку заяву зробив прем’єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу, передає радіо "Свобода".

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"Свобода слова не означає свободу ображати. Ми не можемо дозволити ображати пророка", – заявив він в Анкарі.

Так Ахмет Давутоглу відреагував на публікацію у французькому сатиричному тижневику Charlie Hebdo чергової карикатури на пророка Мухаммеда.

Нагадаємо, 14 січня у Франції вийшов черговий номер сатиричного тижневика Charlie Hebdo, який отримав назву "номер тих, хто вижив". На його обкладинці зображений герой, використання образу якого спровокувало напад на редакцію Charlie Hebdo - пророк Мухаммед. Проте через годину після відкриття газетних кіосків у Парижі знайти цей номер вже було неможливо. Весь 3-мільйонний тираж розкупили миттєво.

Між тим, окрім Ахмета Давутоглу, Іран також назвав обкладинку першого після нападу на редакцію Charlie Hebdo номера тижневика з пророком Мухаммедом образою і провокацією.