У Дніпропетровській області на ходу загорівся автобус з людьми (фото)
18:27, 28 жовтня 2018Інциденти
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В автобусі перебувало 10 осіб.
Автобус загорівся під час руху / фото ДСНС в Дніпропетровській області
У Дніпропетровській області на ходу загорівся автобус з людьми. Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Дніпропетровській області.
Повідомлення про пожежу на автодорозі Харків – Сімферополь, поблизу селища Вербове Синельниківського району Дніпропетровської області, надійшло до рятувальників сьогодні, 28 жовтня, о 12:28.
Встановлено, що під час руху загорівся рейсовий автобус "Еталон". В автобусі перебувало 10 осіб, люди залишили автобус самостійно до приїзду рятувальників.
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Вогнем знищено автобус на площі 20 м кв. Загиблих і постраждалих немає. В 12:58 вогонь було локалізовано та о 13:24 ліквідовано.
На даний момент правоохоронці встановлюють причини пожежі.
вогонь був локалізований і ліквідований / фото ДСНС в Дніпропетровській області
Нагадаємо, на Львівщині минулого тижня загорілися два автобуси з пасажирами.
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