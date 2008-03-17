Польська опозиція погрожує зірвати ратифікацію Лісабонської угоди ЄС

Польська опозиційна консервативна партія “Закон і Справедливість” на чолі з Ярославом КАЧИНСЬКИМ погрожує зірвати ратифікацію Лісабонської угоди ЄС.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-видання “EUobserver”.

За словами Я.КАЧИНСЬКОГО, закон про ратифікацію Лісабонської угоди має підтверджувати механізми, які дадуть можливість Польщі блокувати ті чи інші рішення ЄС, а також – незастосування Хартії фундаментальних прав, яка є складовою нової Угоди, на території Польщі.

На думку польських консерваторів, повідомляє видання, Хартія відкриває дорогу для дозволу на аборти, евтаназію та гей-шлюби.

Передбачається, що польський парламент проведе дебати щодо ратифікації Лісабонської угоди 18 березня.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня лідери 27-ми країн-членів ЄС підписали у Лісабоні нову Лісабонську угоду ЄС.

Нова угода стала заміною Конституції ЄС, яку не вдалося схвалити через провал її ратифікації на референдумах у Франції та Нідерландах в 2005 році. Після провалу Конституції, з документа було вилучено всі положення, що вели до символічного створення єдиної держави ЄС, зокрема, положення про такі символи, як прапор, гімн та герб ЄС.

Нова угода, що отримала назву Лісабонської, вносить зміни до Угоди про Європейський Союз, підписаної в 1992 році в Маастріхті, та Угоди про створення Європейського Співтовариства, підписаної в 1957 році в Римі.

Передбачається, що Угода має бути ратифікованою до 2009 року.

На сьогодні Угоду ратифікували 5 країн-членів ЄС: Угорщина, Словенія, Мальта, Румунія та Франція.