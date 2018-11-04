У небі над Канадою зіткнулися два приватних літаки, одна людина загинула

Один із літаків після зіткнення впав у полі поруч із трасою.

У небі над Канадою, за 30 км від столиці країни Оттави, зіткнулися два літаки, внаслідок чого один чоловік загинув.

Як повідомляє CBC News, аварія сталася близько 10:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом).

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Один із літаків після зіткнення впав у полі поруч з трасою. Інший літак - Piper Cheyenne - в салоні якого перебували двоє людей, після аварії було направлено в міжнародний аеропорт Оттави, де він вдало приземлився.

За словами пілота другого літака, перший літак вдарив його знизу, пошкодивши праву стійку шасі.

Раніше УНІАН повідомляв, що в паризькому аеропорту Руассі - Шарль-де-Голль зіткнулися два пасажирських літаки.