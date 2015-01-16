ЗМІ: Москва заплатила $60 млн американському PR-агентству за поліпшення свого іміджу в США

Росія заплатила $60 млн американському PR-агентству за поліпшення іміджу за кордоном. Про це йдеться в статті "Путінський Вашингтон", опублікованій американським журналом Politico, передає LB.ua.

"...якщо в Росії і є якісь друзі у Вашингтоні, крім Рорабакера, то їм здебільшого офіційно за це платять - маса поверхневих і неефективних піарників і лобістів, які протягом останніх років старанно наводили глянець на російський імідж, отримуючи за це мільйони", - йдеться в статті.

Як пише Politico, "Ketchum, гігантське PR-агентство, що фінансується російським урядом, за даними офіційного звіту, за останні дев'ять років отримало від Кремля понад $60 млн". При цьому підкреслюється, що "сьогоднішнє ставлення до Росії є ще гіршим, ніж воно було в 2006 році, коли зав'язувалася співпраця з Ketchum. Американці тільки знизували плечима, коли під час президентської кампанії 2012 року кандидат від республіканців Мітт Ромні назвав Росію американською геополітичною проблемою номер один". Згідно з цьогорічним результатом нещодавнього опитування CNN, на який посилається американський журнал, 69% американців сприймають Росію як загрозу.

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У статті Politico також підкреслюється, що на даний час, "коли країна застосовує силу, щоб повернути собі колишні території, придушує будь-які прояви інакомислення в суспільстві і займається бізнесом з таким рівнем корупції, який буває хіба що в бананових республіках, сама реальність не дає ходу успішному піару".

Зазначається, що Ketchum допустили до вищих ешелонів влади за посередництва прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова. Останній "обрав Ketchum для роботи на саміті G8 в Санкт-Петербурзі в 2006 році. Потрібно підправити імідж Росії після того, як у розпал зими "Газпром" перекрив подачу природного газу в Україну. Пєсков разом з іншими підкованими в політтехнологіях членами адміністрації Путіна зрозумів, що допомогти їм може створення іміджу в західному стилі. І агентство Ketchum виправдало надії на G8: записувало подкасти, організовувало інтерв'ю та підключення з американськими аналітичними центрами та офіційними особами - все для того, щоб Росія з'явилася в більш вигідному світлі. Пєсков був настільки задоволений, що підписав з Ketchum більший контракт з метою полегшити діалог і відносини між Російською Федерацією та представниками уряду і засобів масової інформації Сполучених Штатів".

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Контракт агентства Ketchum з "Газпромом" було розірвано минулого літа. Фірма зберегла російський офіс, однак, як заявив нещодавно представник Ketchum Politico Magazine: "Поточна геополітична обстановка створює досить складні умови для розробки PR-програми економічного поступу Росії, тому поки ми не плануємо ніякої діяльності в США".

Відносини між США і Росією загострилися на тлі насильницької анексії Криму Росією, а також через підтримку, яку Москва чинить проросійським сепаратистам на сході України.