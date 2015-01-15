Росія планує відправити до України черговий "гумконвой" наприкінці місяця

Про це повідомив заступник глави МНС Росії Володимир Степанов, передає РІА "Новости".

"Я думаю, кінець січня - початок лютого", - сказав Степанов, відповідаючи на відповідне питання.

Між тим, російська сторона ще не оголосила точний обсяг вантажу, який планує доставити. "За обсягом як зазвичай. Все це ще уточнюється, до моменту формування буде зрозуміло", - сказав Степанов.

Читайте такожРосія надіслала ноту про черговий "гуманітарний конвой" на ДонбасЯк повідомляв УНІАН, 8 січня, черговий так званий «гуманітарний конвой» Росії перетнув кордон України.

За даними представника АТО Андрія Лисенка, в напрямку Донецька і Луганська пройшли 124 російських вантажівки.

Раніше в РНБО України заявляли, що всі «гуманітарні конвої», які Росія відправляє до України без її дозволу, «є тільки підтримкою озброєних людей». Головним чином, вантажівки завозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.