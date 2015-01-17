Мусульмани протестують проти Charlie Hebdo

У пакистанському місті Карачі поліція застосувала кийки, водомети і сльозогінний газ, щоб розігнати 200 демонстрантів, майже всі з яких були студентами, пов’язаними з релігійною партією «Джамаат-е-Ісламі», повідомляє радіо "Свобода". Під час цих сутичок постраждало щонайменше троє людей, включаючи фотографа французького інформагентства AFP.

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Сутички між протестувальниками та поліцією відбулися і в Йорданії. Вони почалися після того, як правоохоронці завадили демонстрантам провести марш до посольства Франції в Аммані.

Вуличні демонстрації проти публікації Charlie Hebdo відбулися також в Алжирі, Сирії, Індії, на Філіппінах. Протестували і палестинці в Єрусалимі.

У першому номері Charlie Hebdo, який вийшов після вбивства ісламістами минулого тижня 12 співробітників журналу, пророк Мухаммед заливається сльозами і каже: «Je suis Charlie» (я Шарлі). Фраза «Je suis Charlie» стала гаслом солідарності із 12 жертвами Charlie Hebdo, яких застрелили ісламістські бойовики.