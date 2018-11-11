Сьогодні Польща святкує 100-річчя відновлення незалежності

У багатьох містах відбудуться марші націоналістів, посольство України в Польщі попереджає про можливі провокації.

Сьогодні, 11 листопада Польща відзначає День незалежності. Цьогоріч виповнюється 100 років з моменту відновлення незалежності Республіки, повідомляє "112 Україна". З нагоди свята в різних містах країни заплановано різноманітні заходи, ходи і марші.

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Основні офіційні урочистості за участю президента країни Анджея Дуди пройдуть у центрі Варшави опівдні, де біля Могили невідомого солдата відбудеться урочиста зміна варти та огляд військ. Рівно опівдні в усіх містах Польщі пролунає державний гімн країни - Мазурка Домбровського.

У другій половині дня у Варшаві має пройти Марш незалежності - щорічна хода, організовується націоналістами і ультраправими. Як правило, в цьому заході беруть участь кілька десятків тисяч осіб, воно супроводжується ксенофобськими гаслами і провокаційними транспарантами.

Через можливі провокації мер Варшави Ханна Гронкевич-Вальц цього року заборонила ходу, однак заборону скасував суд Варшави. Ще раніше, щоб обійти рішення влади польської столиці, президент Польщі Анджей Дуда і прем'єр-міністр Матеуш Моравецький закликали влаштувати загальнонаціональний марш, який назвали Біло-червоний марш по кольорах польського національного прапора.

У Варшаві хода розпочнеться о 15:00 за Києвом на площі Романа Дмовського, де президент Польщі Анджей Дуда виступить з промовою, після чого колона почне рух у напрямку Національного стадіону на іншому березі Вісли.

Посольство України в Польщі попереджає про можливі провокації, які заплановано польськими радикальними організаціями у Варшаві.

"Згідно з наявною оперативною інформацією, 11 листопада у Варшаві деякі радикальні польські спільноти мають намір здійснити провокації, в тому числі під виглядом так званих українських націоналістів. Посольство просить громадян України – жителів і гостей столиці Польщі – в цей день проявляти особливу пильність та обережність. Насамперед, під час перебування у центрі міста та поблизу Національного стадіону", - йдеться в повідомленні посольства у Facebook.

День незалежності Польщі був заснований в 1937 році і приурочений до дати закінчення Першої світової війни, після якої почався процес відновлення державності.