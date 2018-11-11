Клімкін наголосив на необхідності реформування ООН

Глава МЗС підтримав позицію канцлера ФРН Ангели Меркель, що неможливість Ради безпеки ООН ухвалювати важливі рішення не є підставою для відмови від ООН.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін виступає за необхідність реформи Організації Об'єднаних Націй попри опір до реформування в самій організації.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив у мікроблозі Twitter.

"На думку Ангели Меркель, те, що рішення Ради Безпеки ООН про застосування сили часто заблоковані, - не підстава відмовлятися від ООН. Підтримую на 100%! ООН потрібні дотримання правил і фундаментальна реформа, що теж заблокована. Якщо машина несправна - її слід лагодити, а якщо хтось проти - міняти механіків", - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, Україна та її міжнародні партнери відстоюють ідею розгортання справжньої миротворчої місії ООН з широким мандатом на Донбасі, яка розміщуватиметься на всій території окупованого Донбасу, включно вздовж усього українсько-російського кордону, але це рішення має ухвалити Рада Безпеки ООН.

26 вересня Клімкін заявив, що Україна, США, Німеччина та Франція вже давно підготували спільний проект резолюції Ради безпеки ООН про розміщення миротворчих сил на Донбасі.

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Також Клімкін висловлював позицію, що миротворчі сили Організації Об'єднаних Націй мають отримати реальний мандат щодо роззброєння незаконних збройних формувань та пошуку прихованої важкої зброї на усій території окупованого Донбасу.

Водночас, Російська Федерація, яка як постійний член Ради безпеки ООН, має право вето і може заблокувати будь-яку ініціативу щодо Донбасу або Криму. В РФ хочуть, аби миротворча місія розміщувалася лише вздовж лінії розмежування і супроводжувала спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

8 листопада представник України в робочій підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук заявив, що Україна, Росія, США та інші міжнародні партнери вже на 30% дійшли консенсусу щодо розроблення єдиних параметрів для майбутньої миротворчої місії для Донбасу, рішення щодо розгортання якої має ухвалити Рада безпеки ООН.