Stratfor: США можуть допомогти Україні зменшити військову перевагу Росії в Азовському морі

В короткостроковій перспективі російська перевага над можливостями України надто велика, щоб з нею можна було щось вдіяти.

Війна між Україною і Росією до цього часу тривала суто на суходолі. Однак, останні події вказують, що на п’ятий рік вона може перекинутися і на Азовське море.

16 вересня український уряд оголосив про намір створити військово-морську базу в цій акваторії ще до кінця року. Ці заяви прозвучали на тлі серйозного військового розгортання як українською, так і російською стороною в Азовському морі, спровокованому побудовою російського мосту, який сполучає Крим і материкову територію РФ.

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Про це пише аналітично-розвідувальна агенція Stratfor, додаючи, що міст дозволив Москві обмежити рух українських кораблів. В результаті напруга зросла. І все може закінчитися серйозними наслідками. Агенція зауважує, що позиції Росії в регіоні поблизу Чорного моря в рази сильніші, ніж українські. У ВМС України лише 66 бойових допоміжних суден, а також 11 тисяч солдатів. У цей час російський Чорноморський флот, який стоїть в окупованому Севастополі, нараховує понад 2800 суден і 25 тисяч моряків. І цей дисбаланс не лише в кількості, а й в якості. В середньому українські кораблі значно менші і слабші, ніж їхні російські вороги.

Росія не має постійної присутності в Азовському морі. Однак, зараз в акваторії перебуває 40 її військових кораблів. Крім того, вона легко може перекинути необхідні сили з окупованого Криму, якщо буде потрібно. Невигідне становище Києва продиктоване російською окупацією Криму і Севастополя. Тож український флот в основному базується в Одесі. Втім, і в Азовському морі українські ВМС теж присутні. Однак, контингент досить малий. Прикордонні судна, які базуються в Бердянську і Маріуполі, невеликі і досить старі.

Як і у випадку з війною на Донбасі, допомога США буде критично важливою для України у завданні вистояти в Азовському морі. Після Євромайдану чотири роки тому Вашингтон збільшив свою допомогу Києву в сфері безпеки, відправивши українській армії деяку летальну зброю, зокрема протитанкові ракети Javelin. Також американські військові проводять спільні навчання з українськими колегами. Щодо ситуації в Азовському морі, то Держдепартамент нещодавно засудив «переслідування міжнародного судноплавства» з боку Росії. А прес-секретар відомства Хізер Науерт звинуватила Москву в спробі дестабілізувати Україну через втручання у рух її кораблів. Спеціальний посол США Курт Волкер минулого тижня прибув у Київ і заявив, що Вашингтон розглядає нові поставки летальної зброї українській армії. Втім, поки не зрозуміло, чи має це пряме відношення до ситуації в Азовському морі.

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Втім, на думку Stratfor, в короткостроковій перспективі США не мають реалістичних можливостей допомогти українському флоту, адже він надто слабкий у порівнянні з російським ворогом. Вашингтон разом з Брюсселем можуть потенційно допомогти Києву скоротити і компенсувати можливі втрати від російської поведінки в акваторії через фінансову допомогу чи інвестування в порти. В іншому випадку, якщо США вирішать продемонструвати свою підтримку Україні в більш фізичний спосіб і, приміром, відправлять в українські азовські порти свої військові кораблі, це може поглибити природу конфлікту.

Stratfor зауважує, що на тлі того, як загроза ескалації конфлікту на Сході України зростає, початок війни між Києвом і Москвою в Азовському морі теж стає більш вірогідним. Однак, російське блокування кораблів в акваторії може вилитися також в загострення конфлікту між Росією і Заходом. Тим часом, Вашингтон обмірковує, чи вступити йому в конфлікт на боці Києва більш рішуче.