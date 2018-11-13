Президент Румунії заявив про неготовність його країни головувати в ЄС

Румунія з 1 січня має очолити Євросоюз. Румунський президент Клаус Йоганніс, однак, вважає, що його країна не готова до головування.

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив у понеділок, 12 листопада, що його країна не готова очолити ЄС з 1 січня.

Йоганніс вважає соціал-демократичний уряд прем'єр-міністерки Віоріки Денчіле некомпетентним і виступив з вимогою його відставки, пише DW.

Головування в ЄС "дуже почесне" завдання, яке водночас висуває дуже високі вимоги, наголосив Йоганніс під час зустрічі з політиками в Бухаресті. "Я гадаю, ми не готові до нього", - заявив президент Румунії.

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Йоганніс зазначив, що зміна уряду в країні є "політичною необхідністю". Нагадаємо, що депутатка Європарламенту Віоріка Денчіле стала на чолі уряду Румунії в січні. Водночас, урядом фактично керував голова правлячої в Румунії Соціал-демократичної партії Лівіу Драгня.

Лівіу Драгню, якого у червні засудили за корупцію, також вважали ключовою фігурою, що стояла за масивною кампанією проти головної антикорупціонерки країни, прокурорки національного антикорупційного директорату (DNA) Лаури Кодруци Ковеши, котру зняли з посади у липні цього року.