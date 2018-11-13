Переговори щодо Brexit добігають кінця - Мей

Вона зазначила, що Велика Британія не збирається виходити зі складу ЄС "за будь-яку ціну".

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила, що переговори про вихід її країни зі складу Європейського союзу знаходяться на "завершальній стадії".

"Переговори про наш вихід із ЄС перебувають на завершальній стадії. Ми працюємо не покладаючи рук, працюємо ночами, щоб укласти угоду, яка нас влаштує", - заявила Мей, передає "Новое время" із посиланням на Nasdaq.

Вона зазначила, що Велика Британія не збирається виходити зі складу ЄС "за будь-яку ціну", й також повідомила, що Brexit є "нелегким, але правильним вибором".

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Раніше в офісі прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей назвали "домислами" повідомлення ЗМІ про поступки від ЄС щодо збереження членства Британії у Митному союзі ЄС.

Нагадаємо, що газета The Sunday Times з посиланням на джерела повідомила, що прем'єр-міністр Британії Тереза Мей домоглася від Євросоюзу поступок, які дозволять їй зберегти всю країну у складі Митного союзу ЄС. Нові угоди допоможуть вирішити суперечності в питанні співпраці ЄС та Ірландії.