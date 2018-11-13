США виявили 13 прихованих ракетних баз у Північній Кореї

Фахівці вважають, що Пхеньян мав намір приховати ці об’єкти від міжнародних спостерігачів, які контролюватимуть ядерне роззброєння КНДР.

Експерти Центру стратегічних і міжнародних досліджень виявили у Північній Кореї щонайменше 13 ракетних баз, існування яких Пхеньян не розкривав, де КНДР може приховувати ракети, здатні нести ядерний заряд.

Аналітики повідомили, що загалом у КНДР може бути 20 таких баз, повідомляє Радіо Свобода.

Фахівці вважають, що Пхеньян мав намір приховати ці об’єкти від міжнародних спостерігачів, які контролюватимуть ядерне роззброєння КНДР, узгоджене в червні на саміті між лідерами США і Північної Кореї.

Виявлення ракетних баз ставить під сумнів дотримання Пхеньяном своїх обіцянок щодо денуклеаризації, заявили у Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

Співавтор доповіді Джозеф Бермудез у коментарі Times заявив, що будь-яка ракета на цих базах може нести ядерну зброю.

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За повідомленням, ракети середнього радіусу, здатні вразити Японію і всю Південну Корею, розташовані на відстані 90-150 кілометрів на північ від демілітаризованої зони. Бази для ракет меншого радіусу – ближче до демілітаризованої зони.

Раніше американська розвідка неодноразово заявляла, що КНДР не робить реальних кроків із денуклеаризації, незважаючи на домовленості між президентом США Дональдом Трампом і північнокорейським лідером Кім Чен Ином. Зі свого боку, ЗМІ КНДР звинуватили США і Південну Корею в підриві угоди, спрямованої на зниження напруженості в регіоні.

Як повідомляв УНІАН, на історичній зустрічі у червні цього року лідер КНДР Кім Чен Ин та президент США Трамп підписали декларацію про готовність до спільних дій щодо ядерного роззброєння на Корейському півострові. В обмін на це США пообіцяли Північній Кореї гарантії безпеки. Однак жодних чітких термінів денуклеаризації встановлено не було. У травні КНДР знищила свій ядерний полігон Пхунгері, підірвавши його.

Однак у серпні цього року незалежні експерти підготували доповідь для Ради безпеки ООН, в якій констатувалося, що Пхеньян не припинив розробку ядерної та ракетної програми.