У Держдепі спрогнозували, коли КНДР остаточно відмовиться від ядерної зброї

Держсекретар США закликав представників Північної Кореї якомога швидше зустрітися з американським посланцем із питань КНДР у столиці Австрії Відні.

Переговори США з Північною Кореєю про ядерне роззброєння завершаться до січня 2021 року, заявив державний секретар США Майк Помпео.

Він зазначив, що запросив чільних дипломатів КНДР зустрітися наступного тижня, передає Радіо Свобода.

Помпео також закликав представників Північної Кореї якомога швидше зустрітися з американським посланцем із питань КНДР у столиці Австрії Відні.

Читайте такожТрамп позитивно оцінив підсумки переговорів корейських лідерів

У ці дні в Пхеньяні триває третій саміт Південної і Північної Корей, спрямований на подальше зниження напруженості в регіоні.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня в Сінгапурі відбулася перша в історії американо-північнокорейських відносин зустріч чинного президента США з лідером Північної Кореї. Її основна тема - ядерне роззброєння КНДР і зменшення напруженості у відносинах між державами. Саміт проходив в п'ятизірковому готелі Capella на курортному острові Сентоза. За його підсумками підписано спільну заяву, відповідно до якої США зобов'язуються надати гарантії безпеки КНДР в обмін на повну денуклеаризацію Корейського півострова.

При цьому Трамп зазначив, що зняття санкцій проти КНДР слід очікувати тільки після того, як денуклеаризацію Корейського півострова буде завершено. Також він запевнив, що Північна Корея має намір знищити основний полігон з випробування ракетних двигунів.