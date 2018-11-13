Ракетний удар по Ізраїлю: загинув цивільний, більше півсотні постраждали (фоторепортаж, відео)

З території сектора Гази в бік Ізраїлю було випущено більше 80 ракет, частину з яких перехопила система протиповітряної оборони "Залізний купол".

В Ізраїлі внаслідок ракетного обстрілу з боку сектора Гази постраждали щонайменше 54 особи, ще один - загинув.

Про це повідомляє національна медична служба Ізраїлю Magen David Adom в Twitter.

Спочатку в службі повідомили, що у критичному стані знаходиться військовослужбовець і 60-річна жінка, ще один чоловік отримав поранення середньої тяжкості. Крім того, 23 людини отримали легкі поранення, а 27 постраждали від стресу.

Пізніше медичній службі надійшло повідомлення про загибель 40-річного чоловіка, а також поранення 40-річної жінки внаслідок обстрілу. На даний момент жінка знаходиться в лікарні в критичному стані.

Читайте такожЕскалація на Близькому Сході: Ізраїль завдав ударів по сектору Гази

Як повідомляв УНІАН, ізраїльтяни завдали ударів у відповідь на обстріл з боку Гази. Раніше в цей же день палестинці випустили з території сектора Гази в бік Ізраїлю більше 80 ракет, повідомляється в офіційному Twitter ізраїльської армії. Частина ракет були перехоплені системою протиповітряної оборони "Залізний купол". Ізраїльська сторона повідомила про кількох поранених в результаті обстрілу палестинців.

Різке загострення ситуації в прикордонному районі сталося після зіткнення ізраїльських солдатів і бойовиків ХАМАС у неділю, 11 листопада. В результаті перестрілки загинув підполковник сил спеціального призначення Армії оборони Ізраїлю, ще один офіцер отримав поранення. ХАМАС повідомив про сімох загиблих палестинців.

Напруга між Ізраїлем і Сектором Газа посилилося навесні цього року. Від кінця березня на кордоні проходять антиізраїльські протести, які часом призводять до зіткнень з ізраїльськими силами безпеки.