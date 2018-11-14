В "Газпромі" відповіли на погрози США зірвати будівництво "Північного потоку-2"

Посол США в ЄС Гордон Сондленд заявив, що у президента Дональда Трампа є "багато інструментів", щоб зупинити газопровід "Північний потік-2".

Глава "Газпрому" Олексій Міллер впевнений, що проект "Північний потік - 2" буде реалізований, незважаючи на наміри США зірвати будівництво.

Про це він заявив кореспонденту видання "Коммерсант". У вівторок посол США в ЄС Гордон Сондленд заявив, що у президента Дональда Трампа є "багато інструментів", щоб зупинити газопровід "Північний потік-2".

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"Ну ви ж все самі бачите - 200 кілометрів вже побудували. І інше добудуємо", - сказав Міллер.

Раніше повідомлялося, що США погрожують вжити заходів для зупинення "Північного потоку-2".