В "Газпромі" відповіли на погрози США зірвати будівництво "Північного потоку-2"
10:01, 14 листопада 2018Світ
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Посол США в ЄС Гордон Сондленд заявив, що у президента Дональда Трампа є "багато інструментів", щоб зупинити газопровід "Північний потік-2".
Олексій Міллєр / REUTERS
Глава "Газпрому" Олексій Міллер впевнений, що проект "Північний потік - 2" буде реалізований, незважаючи на наміри США зірвати будівництво.
Про це він заявив кореспонденту видання "Коммерсант". У вівторок посол США в ЄС Гордон Сондленд заявив, що у президента Дональда Трампа є "багато інструментів", щоб зупинити газопровід "Північний потік-2".
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"Ну ви ж все самі бачите - 200 кілометрів вже побудували. І інше добудуємо", - сказав Міллер.
Раніше повідомлялося, що США погрожують вжити заходів для зупинення "Північного потоку-2".
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