У Туреччині завершилось розслідування вбивства російського посла Карлова
Слідчі органи Туреччини завершили розслідування вбивства російського посла Андрія Карлова, якого застрелили в 2016 році.
Обвинувальний висновок було направлено до прокуратури Анкари, передає Анадолу.
Якщо в прокуратури не буде зауважень, то справа буде направлена до суду.
Посол Росії Карлов був убитий 19 грудня 2016 року під час його виступу на відкритті виставки "Росія очима турків".
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Пізніше з'ясувалося, що вбивцею є 22-річний поліцейський Мевлют Алтинташ. Під час стрілянини нападник вигукував: "Це помста за Алеппо. Ми вмираємо там, ти помреш тут".
У січні 2017 року турецька влада заявила про арешт "ключового" підозрюваного у справі про вбивство Карлова. В квітні затримали "куратора" вбивці посла Карлова.
Анкара підозрює, що до вбивства Карлова причетний опозиційний до влади проповідник Фетхуллах Ґюлен, якого також звинувачують в організації невдалого військового перевороту в 2016 році.