Джордж Буш: економіка США переживає нелегкі часи

Економіка США переживає нелегкі часи, але американська адміністрація повністю тримає ситуацію під контролем. З такою заявою виступив сьогодні президент США Джордж Буш.

Після зустрічі з міністром фінансів США Генрі Полсоном і радниками з економічних питань Дж.Буш виступив перед журналістами. Президент зазначив, що США нині переживають не найкращі часи, але уряд робить все можливе, щоб вивести країну з кризи. Він також наголосив, що підтримує дії Федеральної резервної системи (ФРС) США для боротьби з кризою. За його словами, швидкі і рішучі дії ФРС підтримує і глава Мінфіну Г.Полсон.

Запевняючи громадськість у тому, що США в змозі впоратися з кризовою ситуацією, президент сказав, що в довгостроковій перспективі з економікою країни буде "все гаразд", передає CNN.

Нагадаємо, що ФРС США на позачерговому засіданні знизила ставу по первинних кредитах на 0,25 процентного пункта - до 3,25%, зменшивши, таким чином, різницю між цією ставкою і ставкою федеральних фондів (базовою обліковою ставкою) до 0,25%. Це рішення вказує на гострий дефіцит ліквідності в американській банківській системі, оскільки до цього різниця між ставкою за первинними кредитами і ставкою федеральних фондів стабільно становила 0,5%.

На 18 березня призначене чергове засідання комітету з відкритих ринків ФРС США. Аналітики чекають, що ФРС вкотре знизить облікову ставку - на 0,5 процентного пункта або навіть на 1 процентний пункт. Наразі ставка становить 3%.

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