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У США розбився винищувач часів Другої світової, є загиблі (фото)

10:21, 18 листопада 2018
Світ
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У США розбився винищувач часів Другої світової війни / Facebook - FOX 7 Austin

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Як повідомляє FOX 7 Austin, обидва пілоти літака загинули в інциденті. Один із загиблих, як зазначається, був ветераном.

Повідомляється, що літак впав на паркувальний майданчик

Винищувач піднявся в небо в рамках заходу November WWII Pacific Combat Program show, що проводиться Національним музеєм війни на Тихому океані. Шоу презентує спорядження та зброю, яку використовували учасники бойових дій на Тихому Океані в період Другої світової війни.

North American P-51 Mustang — одномоторний винищувач США, розроблений на початку 1940-х років. Вважається найкращим винищувачем ВПС США часів Другої світової війни. 

Раніше повідомлялось, що у Швейцарських Альпах розбився літак Junkers Ju-52 часів Другої світової війни, загинули 20 осіб.

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Теги: #літак#США