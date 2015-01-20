У Японії заявили про підвищену активність російської та китайської авіації

Японські винищувачі досягли рекордної частоти вильотів на перехоплення китайських, а також бомбардувальників і розвідувальних літаків Росії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міноборони Японії.

Частота порушень повітряного простору Японії китайськими винищувачами збільшилася в районі багатого ресурсами Східно-Китайського моря, де група островів є предметом суперечки Токіо та Пекіна.

За дев'ять місяців, що закінчились 31 грудня, японські бойові літаки піднімалися в повітря 744 рази - на 32% частіше, ніж за аналогічний період попереднього року. Для перехоплення китайських винищувачів, на які припала половина тривожних вильотів за звітний період, японці в останньому кварталі минулого року вилітали 164 рази - це найвищий показник з 1958 року, згідно зі статистикою.

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Якщо тенденція не зміниться, до 31 березня кількість вильотів на перехоплення може перевищити 944, що були зафіксовані 30 років тому на піку холодної війни.

"Оскільки нам доступна статистика поки що лише за три квартали, ми ще не можемо сказати, що цей рік стане рекордним", - сказав журналістам у вівторок представник Сил самооборони Японії.

За останні три квартали японські перехоплювачі 369 разів піднімалися в повітря через російські військові літаки, тобто в чотири рази частіше, ніж десятиліття тому.

Японський острів Хоккайдо на півночі прилягає до чотирьох маленьких островів, приналежність яких оскаржують Москва та Токіо. Територіальний спір перешкоджає укладенню формального договору про мир між Росією і Японією після Другої світової війни.

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Несподіваний спалах активності російської бойової авіації біля кордонів Японії припав на момент, коли остання зменшує кількість військових на Хоккайдо, щоб сфокусуватися на тому, що розглядає як більш актуальну загрозу з боку Китаю на південному заході.