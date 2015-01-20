Японія відмовилася виплачувати ісламістам $200 млн за звільнення заручників

Японія відмовилася виплачувати $200 млн за звільнення двох японських заручників, які знаходяться в полоні у терористичного угруповання "Ісламська держава". Про це повідомляє LB.ua з посиланням на Asian Correspondent.

Видання пише, що ставлення Японії до тероризму не змінилося після погроз "Ісламської держави" і Токіо не має наміру йти на поводу у терористів.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що погрози з боку бойовиків "Ісламської держави" вбити двох японських заручників непростимими, передає BBC.

На прес-конференції в ході візиту до Ізраїлю прем'єр вимагав негайного звільнення заручників і підкреслив, що змін у політиці Японії не буде.

Вранці 20 січня у мережі з'явилося відеозвернення "Ісламської держави", адресоване уряду Японії і всьому населенню країни. На відео бойовик говорить, що якщо через 72 години гроші не будуть переведені, терористи вб'ють заручників. Терористи погрожують убити журналіста Кендзі Гото Дзего й співробітника приватної військової компанії Харуну Юкаву.

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Раніше бойовики "Ісламської держави" повідомили про вбивство двох нібито агентів ФСБ. 4 жовтня, бойовики ІД стратили полонених британців Алана Хеннінга. До цього їх жертвами стали британець Девід Хейнс, американці Джеймс Фоулі, Стівен Сотлофф і Пітер Кессіг, а також француз Ерве Гурдель, який потрапив у полон до ІД в Алжирі.