На Мальті встановлені співучасники резонансного вбивства журналістки

В якості підозрюваних в організації вбивства у справі проходять дві людини, ще троє – виконавці.

Поліція Мальти встановила причетних до вбивства журналістки Дафни Каруани Галіції, яка розслідувала можливу причетність до корупції прем’єр-міністра країни, його сім’ї та оточення.

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В якості підозрюваних в організації вбивства у справі проходять дві людини, ще троє – виконавці. Імена підозрюваних не оголошують, передає радіо Свобода.

Слідство дійшло висновку, що співучасники мали різні мотиви вбивства журналістки.

Як повідомляв УНІАН, Галіція загинула 16 жовтня 2017 року, коли вибухнув її автомобіль. Вибух був настільки потужним, що машина вилетіла з дороги, а її уламки розкидало по полю.