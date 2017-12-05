На Мальті заарештували 10 осіб у справі про вибух авто з журналісткою, яка розслідувала корупцію

Поліція Мальти заарештувала 10 осіб у зв'язку зі справою про вбивство блогера і журналістки Дафни Каруаны Галіції, яка розслідувала випадки корупції у вищих політичних колах.

Протягом 48 годин їм повинно бути пред'явлено звинувачення, передає Бі-Бі-Сі.

Орендований автомобіль, у якому їхала Каруана Галіція, був дистанційно підірваний 16 жовтня неподалік від її будинку.

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Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат розповів репортерам, що поліція провела рейди по всьому острову в містах Марса, Буджибба і Зеббудж. Поліція перекрила рух на автотрасах, з боку моря в операції брав участь патрульний поліцейський катер.

Прем'єр-міністр не відповів на питання, чи є заарештовані 4 грудня прямими учасниками вбивства і чи є серед них замовник або організатор, передає видання Malta Today.

Джозеф Мускат сказав лише, що у деяких затриманих було кримінальне минуле.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня на Мальті невідомі підірвали авто журналістки Дафни Каруани Галіції, яка була співавтором корупційних розслідувань у рамках проекту Panama Papers.

Дафна Каруана Галіція була затятим критиком уряду, а її розслідування про зв'язки прем'єр-міністра Мальти Джозефа Муската і його дружини з компанією, що фігурує в скандалі з "панамськими документами", послужили поштовхом до проведення дострокових парламентських виборів в 2016 році.

До розслідування вбивства були залучені іноземні криміналісти, у тому числі з американського ФБР.