Корабель-розвідник РФ раптово увійшов в порт Гавани напередодні переговорів Куби і США

Про це передають РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

Як передає агентство, візит "Віктора Леонова" не був офіційно анонсований владою Куби.

"У цьому немає нічого безпрецедентного. Це не рідкість. Це не викликає тривоги", - повідомив представник американського міністерства оборони.

Міноборони РФ поки не надало коментарі.

Читайте такожСША і Куба призначили дату переговорів після півстолітньої паузи

Про мету перебування російського корабля в порту Гавани не повідомляється.

Раніше, в грудні 2014 року, президент США Барак Обама в телезверненні до країни оголосив про початок відновлення дипломатичних відносин між США та Кубою. Обама також зазначив, що США будуть робити кроки щодо нарощування торговельних відносин з Кубою. Крім того, США найближчим часом відкриють своє посольство в Гавані. Американський лідер також заявив про майбутні двосторонні візити високопоставлених представників Куби і США.