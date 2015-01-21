Корабель-розвідник РФ раптово увійшов в порт Гавани напередодні переговорів Куби і США
Російський розвідувальний корабель "Віктор Леонов" ССВ-175 позапланово увійшов у порт Гавани напередодні запланованих на середу в кубинській столиці переговорів між Кубою та США.
Про це передають РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.
Як передає агентство, візит "Віктора Леонова" не був офіційно анонсований владою Куби.
"У цьому немає нічого безпрецедентного. Це не рідкість. Це не викликає тривоги", - повідомив представник американського міністерства оборони.
Міноборони РФ поки не надало коментарі.
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Про мету перебування російського корабля в порту Гавани не повідомляється.
Раніше, в грудні 2014 року, президент США Барак Обама в телезверненні до країни оголосив про початок відновлення дипломатичних відносин між США та Кубою. Обама також зазначив, що США будуть робити кроки щодо нарощування торговельних відносин з Кубою. Крім того, США найближчим часом відкриють своє посольство в Гавані. Американський лідер також заявив про майбутні двосторонні візити високопоставлених представників Куби і США.