КНДР підірвала десяток охоронних пунктів на кордоні з Південною Кореєю

Військові Південної Кореї також зобов'язалися підірвати десять охоронних пунктів зі свого боку.

Влада КНДР ліквідувала десять охоронних пунктів на кордоні з Південною Кореєю в демілітаризованій зоні в рамках міжкорейської угоди по врегулюванню ситуації у регіоні.

Про це повідомляє агентство «Ренхап» із посиланням на південнокорейське міноборони.

Наголошується, що КНДР провела вибухи охоронних пунктів після того, як повідомила про це Південну Корею.

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Також повідомляється, що сторони домовилися зберегти по одному посту охорони, які мають історичну цінність.

Військові Південної Кореї також зобов'язалися підірвати десять охоронних пунктів зі свого боку. Очікується, що вони зроблять це пізніше.

Раніше у Південній Кореї закликали скасувати санкції проти КНДР.