Особисті дані користувачів Amazon потрапили у відкритий доступ

У відкритому доступі опинилися імена покупців, а також адреси їх електронної пошти.

Особисті дані деяких користувачів інтернет-сайту компанії Amazon потрапили у відкритий доступ.

У відкритому доступі опинилися імена покупців, а також адреси їх електронної пошти, передає CNBC.

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Підкреслюється, що витік стався через технічну помилку. У компанії заявили, що інцидент стався не з вини користувачів, і їм не потрібно змінювати пароль або робити ще які-небудь дії.

В Amazon уточнили, що на даний момент проблема усунена.

Число людей, дані яких потрапили у відкритий доступ, компанія не розкриває.

Раніше повідомлялося, що Amazon хоче купити спортивні телеканали, які належать Disney.