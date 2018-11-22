Особисті дані користувачів Amazon потрапили у відкритий доступ
11:45, 22 листопада 2018Світ
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У відкритому доступі опинилися імена покупців, а також адреси їх електронної пошти.
Ілюстрація / REUTERS
Особисті дані деяких користувачів інтернет-сайту компанії Amazon потрапили у відкритий доступ.
У відкритому доступі опинилися імена покупців, а також адреси їх електронної пошти, передає CNBC.
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Підкреслюється, що витік стався через технічну помилку. У компанії заявили, що інцидент стався не з вини користувачів, і їм не потрібно змінювати пароль або робити ще які-небудь дії.
В Amazon уточнили, що на даний момент проблема усунена.
Число людей, дані яких потрапили у відкритий доступ, компанія не розкриває.
Раніше повідомлялося, що Amazon хоче купити спортивні телеканали, які належать Disney.
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