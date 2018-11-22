Потерпілий від "Новачка" британський поліцейський вперше розповів про наслідки отруєння

Він розповів, що його сім'я втратила не тільки будинок, але і всі речі, включаючи всі речі дітей.

Фахівцям довелося знищити практично всі речі з будинку, де жив сержант поліції Нік Бейлі, який при огляді будинку колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля, також отруївся "Новачком".

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Бі-бі-сі вперше вдалося поговорити з сержантом поліції Ніком Бейлі. Він першим оглядав будинок Сергія Скрипаля 4 березня, після чого був госпіталізований з симптомами отруєння. Потім сліди "Новачка" знайшли на безлічі речей в його будинку.

Бейлі розповів, що проводив перший огляд будинку Скрипалів у захисному костюмі і не знає, як і в який момент вступив в контакт з "Новачком". "Я не знаю, як це було. Може бути, ["Новачок"] проник через рукавички. Може бути, це сталося, коли я поправляв респіратор або окуляри, коли я був у будинку і речовина вже була на моїй руці", - каже Бейлі.

На момент огляду будинку Скрипаля сержант не знав, що спочатку "Новачок" був нанесений на ручку вхідних дверей.

"Я довго намагався зрозуміти, що я зробив не так, яка саме помилка привела мене до такого результату [отруєння - ред.]. Мені було важливо зрозуміти, що я все зробив правильно", - додає Бейлі.

Поліцейський розповів, що відчув себе погано досить швидко. До того моменту, коли він вийшов з будинку Скрипаля і став знімати з себе захисний костюм, сержант вже відчув сильний жар.

"Мені було жарко, я пітнів. В той момент я списав це на втому", - розповідає Бейлі.

На наступний ранок поліцейському стало набагато гірше. "Все тряслося. Я дуже нетвердо стояв на ногах. Потів вже не тільки лоб, але і спина. Все моє тіло обливалось потом", - говорить сержант, насилу підбираючи слова.

Коли Бейлі повідомили, що в його крові виявлено "Новачок", він був сильно наляканий.

"Я злякався. Це був страх невідомості. Я остовпів від жаху, тому що така небезпечна річ у моїй крові. Я знав, який стан інших двох [отруєних] і як це вплинуло на них..." - додає поліцейський.

Через два з половиною тижні після госпіталізації Бейлі виписали з лікарні. Деякий час він знаходиться у важкому стані.

За даними міністерства оборони Великобританії, фахівцям з хімзахисту довелося досліджувати, вилучити і знищити тисячі тонн різних матеріалів.

Наприклад, фахівцям довелося знищити практично всі речі з будинку, де жив сержант поліції Нік Бейлі.

"Ми втратили не тільки будинок, ми втратили всі наші речі, включаючи всі речі дітей. Ми втратили машини - все, все. Так, було дуже важко це прийняти", - сказав Бейлі.

"Фізично я відновився досить швидко, спасибі співробітникам лікарні. А ось психологічне відновлення зайняло більше часу", - додав він.