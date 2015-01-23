Лукашенко викликав на розмову Путіна через загострення ситуації на Донбасі

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

«З ініціативи білоруської сторони відбулася телефонна розмова Володимира Путіна з президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком. Проведено обмін думками у зв'язку з різким загостренням кризової ситуації в Україні», - йдеться в повідомленні.

При цьому подробиці розмови не розголошуються.

Крім того, сторони обговорили питання російсько-білоруського інтеграційного співробітництва, включаючи графік майбутніх контактів на різних рівнях.

Читайте такожЗахарченко погрожує повномасштабною війною - хочуть захопити всю Донецьку областьЯк повідомляв УНІАН, РФ ігнорує виконання Мінських домовленостей, продовжуючи поставляти проросійським бойовикам на Донбасі зброю і військову техніку, а також відмовляється «закрити» російсько-український кордон. Крім того, РФ відмовляється виводити свої війська з окупованих частин Донецької та Луганської областей.

13 листопада 2014 року представники України та Росії підписали робочий документ, який передбачав чіткий графік імплементації положень Мінського меморандуму, зокрема, в частині забезпечення двостороннього припинення вогню, відведення важких озброєнь і повернення на лінію розмежування, нагадує МЗС. Однак російська сторона відкликала свій підпис під цим документом. «Сьогодні Україна вкотре звернулася до Російської Федерації з пропозицією підписати графік імплементації Мінських домовленостей саме в редакції від 13 листопада і забезпечити припинення вогню з 19 січня», - йдеться в заяві МЗС.

19 січня МЗС України заявив, що Київ повною мірою виконує Мінські домовленості і чотири довгих місяці чекає їх виконання з боку Росії і бойовиків. Замість цього, ситуація значно загострилася. Артилерія росіян повністю знищила Донецький аеропорт, 21 січня там загинуло 6 українських військових, під завалами Донецького аеропорту могли залишитися понад 10 наших військових, 16 «кіборгів» були захоплені в полон терористами.

23 січня лідер терористів «ДНР» Олександр Захарченко заявив, що "не буде більше жодного перемир'я, не буде більше жодних ротацій. Будуть обміни полоненими, тому що наші хлопці, які перебувають у полоні, - їх потрібно витягувати".

Щодо планів ведення бойових дій Захарченко зазначив, що "ми будемо бити доти, доки не вийдемо на кордон Донецької області. Якщо я бачитиму загрози землі донецькій з будь-якого населеного пункту, цю загрозу я знищу й там".

Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинули 3 військових, 50 – пораненіЯк повідомив прес-офіцер АТО Андрій Лисенко, станом на 23 січня кількість російських військових на Донбасі перевищила 9 тисяч осіб. "Бойовики намагаються зайняти стратегічно вигідні позиції для подальших військових операцій. Російська Федерація продовжує посилювати свій військовий контингент на сході України. На ключових оперативних напрямках відбувається заміна угруповань бойовиків на військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, загальна кількість яких на підконтрольних бойовикам територіях досягла найвищого рівня з початку конфлікту на Донбасі - понад 9 тис. російських військових", - зазначив Лисенко.