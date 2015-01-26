При відвідуванні Росії від туристів тепер вимагатимуть вказувати маршрут
12:45, 26 січня 2015Світ
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У Росії з 26 січня почали діяти нові візові правила - відтепер для отримання російської візи потрібно вказувати перелік міст й інших населених пунктів, які планує відвідати іноземець.
REUTERS
Про це повідомляє Асоціація туристичних операторів Росії, передає радіо "Свобода".
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Федеральна міграційна служба РФ також вимагатиме від туристів вказувати ім’я особи або назву організації, яка запрошує відвідати ці місця. Така інформація буде вказуватись на усіх типах віз.
Асоціація туристичних операторів Росії заявила, що нові правила можуть зашкодити туристичній індустрії країни.
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