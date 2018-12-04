НАТО звинуватив Росію у порушенні договору про РСМД

У НАТО визнали, що Росія порушила Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, і закликали Москву повернутися до дотримання договору.

У спільній заяві міністрів закордонних справ країн-учасниць НАТО за підсумками саміту в Брюсселі вказується, що Росія розробила і взяла на озброєння ракетну систему 9M729 в ​​порушення договору про РСМД від 1987 року.

"Ми рішуче підтримуємо висновки Сполучених Штатів про те, що Росія порушує свої зобов'язання за договором про РСМД", - цитує Reuters заяву НАТО.

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Зазначений договір забороняє США і Росії розробляти, випробовувати і мати на озброєнні крилаті і балістичні ракети наземного базування з радіусом дії від 500 до 5000 км.

В умовах загострення напруженості між Москвою і Заходом президент США Дональд Трамп в жовтні пообіцяв вийти з договору. Він звинуватив Росію в тому, що вона порушила договір, розробивши крилату ракету Новатор 9M729, відому також як SSC-8. Її заявлений радіус дії складає до 2600 км.