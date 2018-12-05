США пригрозили Росії "болем і наслідками", якщо вона не звільнить українських моряків

Вашингтон вважає напад на кораблі чіткою військовою ескалацією з боку Москви.

Росія повинна звільнити захоплених у полон українських моряків, інакше вона зіткнеться з наслідками своїх дій.

Про це на брифінгу після засідання Північноатлантичної ради щодо ситуації у Чорному морі сказав високопоставлений чиновник Державного департаменту США, передає ТСН.

"Ми хочемо, щоб росіяни сприйняли наше повідомлення про те, що їм потрібно звільнити моряків, інакше вони будуть мати наслідки і біль, які з часом будуть зростати", - йдеться в заяві чиновника, ім'я якого сайт Держдепу не надає.

Представник американського зовнішньополітичного відомства зазначив, що росіяни вперше відкрито напали на українських військових. Крім того, США бачать в діях Москви "демонстраційний ефект", який викликає у Вашингтона занепокоєння.

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У Держдепі називають російський напад на кораблі поблизу Керченської протоки "чіткою військовою ескалацією, порушенням міжнародного права і свободи судноплавства".

Чиновник перерахував заходи, якими Вашингтон відповів на дії Москви - санкції проти компаній, що беруть участь у будівництві Керченського мосту і працюють у Криму, заяви з осудом з боку президента США, держсекретаря і американського посла в ООН, а також скасування зустрічі між Трампом і Путіним.

"Я думаю, що росіяни повинні отримати ці повідомлення; але якщо вони цього не зроблять, то їм повинно бути ясно, що до тих пір, поки вони не звільнять цих моряків, ми будемо продовжувати підвищувати ціну. Вони повинні відпустити моряків, повернути кораблі, та це не те, що ми пропустимо повз нашої уваги", - сказав чиновник Держдепу.

Раніше повідомлялося, що Україна готує позови в міжнародні інстанції за акт агресії Росії проти українських кораблів.