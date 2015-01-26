У Москві під час акції на підтримку Савченко затримали 11 осіб

22:08, 26 січня 2015
Світ
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Близько 30 активістів у Москві влаштували акцію на підтримку ув’язненої в Росії Надії Савченко на Лубянській площі.

фото Філіпп Кірєєв

Як повідомляє російський блогер Філіпп Кірєєв, на акцію вийшли близько 30 активістів. Однак вже за декілька хвилин поліція почала затримувати учасників, пеердає hromadske.tv.

За інформацією ОВД-інфо всього затримали 11 осіб.

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Сьогодні по всій Україні та в різних країнах світу проходять акції на підтримку Савченко, яка продовжує голодування. Зокрема, акції вже пройшли у Харкові, Львові, Одесі в Україні та у Нью-Йорку – у США.

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