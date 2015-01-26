У Москві під час акції на підтримку Савченко затримали 11 осіб
22:08, 26 січня 2015Світ
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Близько 30 активістів у Москві влаштували акцію на підтримку ув’язненої в Росії Надії Савченко на Лубянській площі.
У Москві під час акції на підтримку Савченко затримали 11 осіб / фото Філіпп Кірєєв
Як повідомляє російський блогер Філіпп Кірєєв, на акцію вийшли близько 30 активістів. Однак вже за декілька хвилин поліція почала затримувати учасників, пеердає hromadske.tv.
За інформацією ОВД-інфо всього затримали 11 осіб.
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Сьогодні по всій Україні та в різних країнах світу проходять акції на підтримку Савченко, яка продовжує голодування. Зокрема, акції вже пройшли у Харкові, Львові, Одесі в Україні та у Нью-Йорку – у США.
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