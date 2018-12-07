Топ-лист: 10 найкращих фільмів 2018 року від Американського кіноінституту (відео)

Американський інститут кіномистецтва назвав 10 найкращих фільмів 2018 року.

До десятки найкращих цього року увійшли і супергеройський фільм, і трилер, і комедійна драма, і мюзикл.

Чорний Ку-клус-кланівець

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Сюжет присвячений темі расизму у США. Заснований на реальній історії темношкірого поліцейського та його напарника.

Чорна пантера

Фільм знятий на основі коміксів Marvel. В ньому розповідається про вигадане королівство Ваканда в Африці.

Восьмий клас

Сюжет фільму присвячений восьмикласниці зі складним перехідним періодом.

Фаворитка

Фільм розповідає про епоху британської королеви Анни Стюарт. Різні фаворитки змагаються за вплив на корону.

Перша реформаторська церква

Армійський священик, який пережив смерть сина, стає пастирем. Він починає вести щоденник, у який записує усі події та думки.

Зелена книга

Картина показує реальну історію відомого джазового піаніста і звичайного водія, між якими зав'язується дружба.

Якби Білл-стріт могла б говорити

Історія кохання молодого афроамериканського скульптора та його вагітної нареченої.

Мері Поппінс повертається

Мюзикл за книгою письменниці Памели Треверс. Дія фільму відбувається в Лондоні під час Великої депресії.

Тихе місце

Фільм жахів, який зображує постапокаліптичний світ.

Народження зірки

Історія кохання кантрі-музиканта Джексона та молодої офіціантки Еллі. У головних ролях зіграли співачка Леді Гага та Бреділ Купер.