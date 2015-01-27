Більшість росіян схвалює широкі повноваження спецслужб - опитування

За результатами опитування "Левада-центр", більше половини росіян вважають роль російських спецслужб надзвичайно важливою для країни, і виправдовують їх широкі повноваження. У той же час, це не заважає цим же 56% виступати за розсекречення кількості грошей, виділених на оборону і безпеку, і за можливість перевірити їх цільове використання.

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При цьому примітно, що під кінець 2014 року ставлення росіян до спецслужб значно "потеплішало". Так, у 2011 році менше половини - 45%, вважали роль спецслужб важливою настільки, щоб наділяти їх "безконтрольними" повноваженнями.

У той же час, кількість тих, хто вважає, що спецслужбам Росії зараз дана "занадто велика і безконтрольна влада" дещо зменшилася - з 33% у 2011 році до 27% в 2014.

Кількість бажаючих знати, як витрачаються гроші, виділені на оборону і національну безпеку, також незначно знизилася - з 58% у 2011 до 56%.

При цьому далекому 2004 році 62% росіян хотіли підзвітності російських силовиків громадянському суспільству.

Опитування проведено 21 - 24 листопада 2014 року серед міського і сільського населення серед 1600 осіб у віці 18 років і старше в 134 населених пунктах 46 регіонів країни. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%.