Мей заявила, що не очолить консерваторів на наступних виборах

У середу правляча Консервативна партія буде голосувати щодо недовіри Мей.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила у зверненні до депутатів-консерваторів, що "не очолить партію на наступних виборах".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на BBC. Про це заявив парламентар, який брав участь у зустрічі з прем'єром.

У середу правляча Консервативна партія буде голосувати щодо недовіри Мей. Голосування починається о 20:00 за Києвом, результати очікують о 23:00.

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Оголошення недовіри лідеру правлячої партії автоматично означає і оголошення недовіри главі уряду. Багато учасників голосування висловили свою підтримку Мей перед голосуванням.

Співрозмовник зазначив, що прем'єр-міністр дала зрозуміти, що має намір залишитися на посаді до 2022 року.