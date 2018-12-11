Голосування щодо Brexit має відбутися в британському парламенті до 21 січня

При цьому в ЄС виключають подальші переговори щодо угоди про Brexit.

Голосування щодо виходу Великої Британії з ЄС має відбутися в парламенті Великобританії до 21 січня.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на речника прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей.

Читайте такожМей приїхала до Меркель говорити про Brexit, але не змогла вийти з машини (фото, відео)

Зазначається, що Мей провела зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та канцлером Німеччини Ангелою Меркель, перед тим як поїхати до Брюсселя для обговорення угоди щодо Brexit. Дану угоду Мей погодила з Брюсселем, але її не підтримують британські депутати.

Меркель, як повідомляється з посиланням на джерела, виключила подальші переговори щодо Brexit.

Нагадаємо, напередодні Мей оголосила, що відкладає голосування в парламенті щодо виходу країни з Євросоюзу.

На голосуванні, спочатку призначеному на 11 грудня, члени парламенту мали висловити своє ставлення до угоди, досягнутої Терезою Мей та Брюсселем протягом багатомісячних переговорів.