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Голосування щодо Brexit має відбутися в британському парламенті до 21 січня

20:59, 11 грудня 2018
Світ
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Британський парламент готується до голосування щодо Brexit / Ілюстрація REUTERS

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на речника прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей.

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Зазначається, що Мей провела зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та канцлером Німеччини Ангелою Меркель, перед тим як поїхати до Брюсселя для обговорення угоди щодо Brexit. Дану угоду Мей погодила з Брюсселем, але її не підтримують британські депутати.

Меркель, як повідомляється з посиланням на джерела, виключила подальші переговори щодо Brexit.

Нагадаємо, напередодні Мей оголосила, що відкладає голосування в парламенті щодо виходу країни з Євросоюзу.

На голосуванні, спочатку призначеному на 11 грудня, члени парламенту мали висловити своє ставлення до угоди, досягнутої Терезою Мей та Брюсселем протягом багатомісячних переговорів.

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Теги: #Тереза Мей#Brexit#Великобританія