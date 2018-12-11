Голосування щодо Brexit має відбутися в британському парламенті до 21 січня
Голосування щодо виходу Великої Британії з ЄС має відбутися в парламенті Великобританії до 21 січня.
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на речника прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей.
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Зазначається, що Мей провела зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та канцлером Німеччини Ангелою Меркель, перед тим як поїхати до Брюсселя для обговорення угоди щодо Brexit. Дану угоду Мей погодила з Брюсселем, але її не підтримують британські депутати.
Меркель, як повідомляється з посиланням на джерела, виключила подальші переговори щодо Brexit.
Нагадаємо, напередодні Мей оголосила, що відкладає голосування в парламенті щодо виходу країни з Євросоюзу.
На голосуванні, спочатку призначеному на 11 грудня, члени парламенту мали висловити своє ставлення до угоди, досягнутої Терезою Мей та Брюсселем протягом багатомісячних переговорів.