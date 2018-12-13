Захоплення українських моряків: в ЄС готують допомогу Києву, але нові санкції проти РФ не будуть вводити - ЗМІ

Один з німецьких дипломатів підтвердив, що в Євросоюзі відсутній консенсус щодо введення нових санкцій проти Росії за дії в Азовському морі.

Лідери Європейського Союзу на саміті у Брюсселі запропонують допомогу українським регіонам, постраждалим від дій Росії в Азовському морі, але нові санкції проти Росії не будуть введені.

Про це повідомляє Euractiv, посилаючись на проект висновків саміту, який відкривається у четвер.

За даними видання, у проекті не згадується про розгляд подальших санкцій проти Росії через відсутність згоди між державами-членами, повідомляє "Європейська правда".

Дипломати розраховують на продовження існуючих санкцій, але не досягнуто консенсусу щодо збільшення тиску, до якого закликають низка країн.

Один із німецьких дипломатів підтвердив, що у Євросоюзі відсутній консенсус щодо введення нових санкцій проти Росії через дії в Азовському морі.

В той же час, ЄС готує пропозицію щодо фінансових та інших заходів, спрямованих на допомогу районам Східної України, які відчувають негативний ефект через те, що Росія заважає вільному судноплавству в Азовському морі.

"ЄС готовий прийняти заходи щодо подальшого зміцнення своєї підтримки на користь постраждалих регіонів України", - йдеться у висновках.

Нагадаємо, Україна пропонує ЄС запровадити персональні санкції проти російських військових, які брали участь в актах агресії проти України, обмежити можливості російських азовських портів та інші.

Загалом близько десяти держав-членів Євросоюзу підтримують додаткові санкції проти Росії за її агресію в районі Керченської протоки.