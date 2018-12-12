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Меркель: Німеччина підтримує посилення санкцій проти Росії

17:18, 12 грудня 2018
Світ
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Ангела Меркель / REUTERS

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Про це під час виступу в Бундестазі заявила канцлер Ангела Меркель, повідомляє Reuters. Як уточнило агентство, мова йде про реакціюї Європи на напад росіян в Чорному морі і захоплення ними українських кораблів з екіпажами.

До цього МЗС Німеччини Хайко Маас говорив, що країни ЄС розійшлися в думках щодо необхідності введення нових заходів проти РФ за атаку біля Керченської протоки, і тому "з німецької сторони не буде пропозиції про нові санкції".

Як повідомляв УНІАН, Меркель телефоном закликала президента Росії Володимира Путіна звільнити українських моряків і повернути захоплені кораблі.

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Теги: #Росія#санкції#Ангела Меркель