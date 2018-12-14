Президент Єврокомісії звинуватив прем'єра Угорщини в поширенні у ЄС фальшивих новин

Юнкер звинуватив Орбана у поширенні неправдивої інформації про нібито відповідальних осіб за вихід Великої Британії з Європейського Союзу.

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер звинуватив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у поширенні фальшивих новин в межах Європейського Союзу.

Читайте такожВ Угорщині заявили, що не є "колонією Франції" і готові до "історичної битви" з Парижем

Про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом Європейської Ради Дональдом Туском та прем'єр-міністром головуючої у другому півріччі у Раді ЄС Австрії Себастіаном Курцем за підсумками дводенного саміту ЄС у Брюсселі.

Юнкер заявив, що для протидії фальшивим новинам було запропоновано певні інструменти.

"Але фальшиві можна знайти не лише у таборі тих, хто їх створює, ці новини. Я намагався бути чітким на Європейській Раді, що деякі прем'єр-міністри, що там були присутні, – вони є першоджерелом фальшивих новин. Коли, наприклад, пан Орбан каже, що я відповідальний та винний щодо Brexit - це фальшива новина. Коли він каже, що мігранти відповідальні за Brexit - це фальшиві новини", - наголосив Юнкер.

"Тому давайте не покладати усю відповідальність на інших, давайте перевіримо у нашому колі, хто створює фейки", - наголосив Юнкер.