МЗС Польщі вручило ноту протесту послу Росії

Підставою стали слова заступника голови МЗС РФ Григорія Карасіна про те, що голова МЗС Польщі Гжегож Схетина покриває ганьбою не лише себе, але й усю дипломатичну службу країни і всю політичну культуру Польщі, повідомляє Європейська правда із посиланням на телеканал TVN24.

Раніше МЗС Польщі відповіло на ці слова різкою заявою, у якій звинуватило РФ у брутальній риториці і порушенні стандартів дипломатії.

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"Ми засуджуємо всі форми вербальної агресії і маніпулювання інформацією у відносинах між державами, що останнім часом, на жаль, проявляється все частіше в заявах високопоставлених чиновників російської сторони", - сказано в заяві.

"Заяви заступника міністра Карасіна – це ще одна спроба Росії маніпулювати історією ХХ століття", - наголосили у відомстві.

У російському посольстві інформацію про виклик посла до МЗС Польщі поки що не підтверджують.

Раніше УНІАН повідомляв, що МЗС РФ обурений заявою Схетини, що "Освенцим" звільняли українці.