МЗС Польщі вручило ноту протесту послу Росії
Міністерство закордонних справ Польщі викликало російського посла Сергія Андреєва для вручення ноти протесту.
Підставою стали слова заступника голови МЗС РФ Григорія Карасіна про те, що голова МЗС Польщі Гжегож Схетина покриває ганьбою не лише себе, але й усю дипломатичну службу країни і всю політичну культуру Польщі, повідомляє Європейська правда із посиланням на телеканал TVN24.
Раніше МЗС Польщі відповіло на ці слова різкою заявою, у якій звинуватило РФ у брутальній риториці і порушенні стандартів дипломатії.
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"Ми засуджуємо всі форми вербальної агресії і маніпулювання інформацією у відносинах між державами, що останнім часом, на жаль, проявляється все частіше в заявах високопоставлених чиновників російської сторони", - сказано в заяві.
"Заяви заступника міністра Карасіна – це ще одна спроба Росії маніпулювати історією ХХ століття", - наголосили у відомстві.
У російському посольстві інформацію про виклик посла до МЗС Польщі поки що не підтверджують.
Раніше УНІАН повідомляв, що МЗС РФ обурений заявою Схетини, що "Освенцим" звільняли українці.