Знайдені «чорні ящики» літака, що впав на Тайвані

Про це повідомляє Ехо Москви з посиланням на Straits Times.

Рада з безпеки польотів зазначає, що в середу ввечері слідчі почали розшифровку даних з чорних скриньок».

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Додамо, що за останньою інформацією, кількість загиблих при падінні літака досягнула 23 людини.