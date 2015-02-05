Знайдені «чорні ящики» літака, що впав на Тайвані
02:44, 05 лютого 2015Світ
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Рятувальникам вдалося знайти бортові самописці пасажирського літака, який зазнав аварії на Тайвані.
Знайдені «чорні ящики» впав на Тайвані літака / Скріншот
Про це повідомляє Ехо Москви з посиланням на Straits Times.
Рада з безпеки польотів зазначає, що в середу ввечері слідчі почали розшифровку даних з чорних скриньок».
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Додамо, що за останньою інформацією, кількість загиблих при падінні літака досягнула 23 людини.
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