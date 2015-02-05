Захисника обвинуваченої у держзраді росіянки можуть позбавити адвокатського статусу

Як повідомив президент палати Генрі Резник, Стебеневу загрожує покарання аж до позбавлення адвокатського статусу, передає Бі-бі-сі.

Палату цікавить, чому призначений адвокат не надав суду документи про наявність у Давидової сімох неповнолітніх дітей і пропустив строк подачі скарги на арешт своєї підзахисної.

Читайте такожПравозахисниця: на звинувачену у держзраді росіянку донесли сусідиРобота попереднього адвоката викликала нарікання у спостерігачів і правозахисників, що стежать за справою Давидової. Зокрема, здивування викликало його відмова оскаржити рішення про арешт.

1 лютого Світлана Давидова відмовилася від послуг Андрія Стебенева і змінила захисника. Через два дні вона була відпущена з московського СІЗО під підписку і повернулася додому до Вязьми.