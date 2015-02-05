США чекають від Росії виведення військ з України та звільнення всіх заручників - Керрі

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Державний секретар США Джон Керрі на спільній прес-конференції із президентом України Петром Порошенком.

Керрі пояснив, що, на його думку, дуже просто сісти за стіл переговорів. За його словами, цьому має сприяти припинення Росією воєнної підтримки сепаратистів. Таким чином, Держсекретар наголосив, що лише після цих дій сторони можуть почати переговори про встановлення миру на сході України.

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"Тому для того, щоб цей конфлікт був врегульований, певні кроки повинні бути зроблені... У першу чергу, потрібно вжити негайних заходів, щоб цей режим припинення вогню був зафіксований не просто на папері, а реалізований чіткими кроками, а саме потрібно відвести важке озброєння від лінії розмежування, а також від кордону на відстань, щоб ніякі види артилерії або іншого озброєння не могли завдавати шкоди цивільним особам", - наголосив Керрі, зазначивши, що це має бути першим початковим кроком для мирного врегулювання.

Керрі другим пріоритетом назвав виведення російських військ з території України. "Виведіть війська і важке озброєння з території України, виведіть іноземні формування та іншу військову техніку з України, що повинно призвести до третього кроку, а саме - відновлення контролю України над своїм державним кордоном", - наголосив Керрі. У зв'язку з цим він пояснив, що кордон має бути закритий, щоб з території Росії більше ніколи війська і важка техніка не потрапляли на територію України.

Окремо Керрі зазначив, що "обидві сторони повинні звільнити всіх заручників, які на даний момент перебувають у полоні".

Раніше УНІАН повідомляв, що державний секретар США Джон Керрі сьогодні в Києві у рамках спільної заяви із президентом Петром Порошенком сказав, що Росія повинна виконати мінські домовленості і припинити агресію проти України.