У Німеччині озвучили базу для переговорів Меркель і Олланда з Путіним

Про це йдеться в повідомленні відомства німецького канцлера, передає "Новое время".

Берлін також зазначив, що міністр оборони ФРН Урсула фон дер Лайєн заявила, що постачання зброї Україні призведе до подальшої ескалації протистояння. За її словами, окрім "нескінченно більшої кількості жертв і руйнувань" такий крок "може дати Кремлю привід для відкритого втручання в конфлікт".

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Зазначимо, завтра, 6 лютого, Меркель і Олланд мають намір відвідати Москву, щоб зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. Лідери Німеччини і Франції мають намір надати Путіну нову пропозицію з врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, 5 лютого відбулася зустріч Порошенка, Меркель і Олланда. Про її результати не повідомлялося.